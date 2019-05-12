Спортсмены Косторная и Куница подали заявление в ЗАГС

Молодые люди рассказали о своих отношениях год назад.

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница подали заявление в ЗАГС. Об этом сообщила невеста в своем tg-канале.

Молодые люди рассказали о своих отношениях год назад. В середине мая 20-летний спортсмен попросил у подруги руку и сердце. 19-летняя возлюбленная ответила согласием.

В воскресенье, 4 июня, Косторная в своем телеграм-канале опубликовала фотографию из ЗАГСа. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: Сергей Семак повторил рекорд Садырина по количеству побед.

Фото: Телеграм / Aliona Kostornaia