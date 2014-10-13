Сергей Семак повторил рекорд Садырина по количеству побед

Наставник тренирует команду с 2018 года.

Тренер "Зенита" Сергей Семак повторил рекорд Павла Садырина по количеству побед. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Победа над "Факелом" в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) стала 125-й для главного наставника команды.

Отметим, что Семак тренирует команду с 2018 года. Под его началом спортсмены становились пять раз чемпионами России.

В сегодняшнем заключительном матче РПЛ "Зенит" одержал победу. Игра завершилась со счетом 1:0. Гол забил Александр Ерохин.

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Фото: Телеграм / ФК "Зенит"