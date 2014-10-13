  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сергей Семак повторил рекорд Садырина по количеству побед
Сегодня, 20:59
142
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Сергей Семак повторил рекорд Садырина по количеству побед

0 0

Наставник тренирует команду с 2018 года.

Тренер "Зенита" Сергей Семак повторил рекорд Павла Садырина по количеству побед. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых. 

Победа над "Факелом" в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) стала 125-й для главного наставника команды.

Отметим, что Семак тренирует команду с 2018 года. Под его началом спортсмены становились пять раз чемпионами России.

В сегодняшнем  заключительном матче РПЛ "Зенит" одержал победу. Игра завершилась со счетом 1:0. Гол забил Александр Ерохин. 

Ранее на Piter.tv: "Зенит" продлил контракт с  Михаилом Кержаковым.

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"

Теги: зенит, семак, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии