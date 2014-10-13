"Зенит" продлил контракт с Михаилом Кержаковым. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.
Спортсмен родился в Кингисеппе. Он был воспитанником клуба. В 2004 футболист рисоединился к дублю "Зенита" и неоднократно привлекался к работе с основой.
В основном составе команды он провел 115 матчей. Отметим, что со спортсменом клуб стал шестикратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и пять раз — Суперкубок страны.
За свою карьеру Кержаков играл за "Волгу", "Анжи", "Оренбург", "Аланию", "Волгарь-Газпром", "Спортакадемклуб".
Футбольный клуб "Зенит" поздравляет вратаря, ставшего самым "сухим" по итогам чемпионского сезона, с новым соглашением!
ФК "Зенит"
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Фото: ФК "Зенит" (Вячеслав Евдокимов)
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