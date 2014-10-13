В основном составе команды он провел 115 матчей.

"Зенит" продлил контракт с Михаилом Кержаковым. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Спортсмен родился в Кингисеппе. Он был воспитанником клуба. В 2004 футболист рисоединился к дублю "Зенита" и неоднократно привлекался к работе с основой.

В основном составе команды он провел 115 матчей. Отметим, что со спортсменом клуб стал шестикратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и пять раз — Суперкубок страны.

За свою карьеру Кержаков играл за "Волгу", "Анжи", "Оренбург", "Аланию", "Волгарь-Газпром", "Спортакадемклуб".

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Фото: ФК "Зенит" (Вячеслав Евдокимов)