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"Зенит" продлил контракт с  Михаилом Кержаковым
Сегодня, 20:24
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"Зенит" продлил контракт с  Михаилом Кержаковым

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В основном составе команды он провел 115 матчей.

"Зенит" продлил контракт с  Михаилом Кержаковым. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Спортсмен родился в Кингисеппе. Он был воспитанником клуба. В 2004 футболист рисоединился к дублю "Зенита" и неоднократно привлекался к работе с основой.

В основном составе команды он провел 115 матчей. Отметим, что со спортсменом клуб стал шестикратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и пять раз — Суперкубок страны.

За свою карьеру Кержаков играл за "Волгу", "Анжи", "Оренбург", "Аланию", "Волгарь-Газпром", "Спортакадемклуб".

Футбольный клуб "Зенит" поздравляет вратаря, ставшего самым "сухим" по итогам чемпионского сезона, с новым соглашением!

ФК "Зенит"

Ранее на Piter.tv: в заключительном матче РПЛ "Зенит" одержал победу.

Фото: ФК "Зенит"  (Вячеслав Евдокимов)

Теги: зенит, кержаков, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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