В заключительном матче РПЛ "Зенит" одержал победу

Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата страны.

Петербургский "Зенит" победил "Факел" в заключительном матче 30-тура Российской-Премьер лиги. Игра закончилась со счетом 1:0. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Игра прошла на стадионе "Газпром Арена". Победить соперника получилось благодаря полузащитнику Александру Ерохину, который забил гол на 83-й минуте. Он стал лучшим игроком матча.

Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. Ранее это удавалось сделать Александру Кержакову, Халку, Сердару Азмуну, Артему.

Ранее на Piter.tv: сборная России и "Зенит" образца 2008 года сыграют ретро-матч.

Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"