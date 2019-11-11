Путин и Лукашенко после переговоров встретились на ледовой арене, чтобы сыграть в хоккей

На 3-й минуте счет открыл президент России, после этого Лукашенко отправил вторую шайбу в ворота соперника.

В среду, 29 декабря, после переговоров президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко встретились на ледовой арене в детско-юношеской спортивной школе "Манеж" в Стрельне . Об этом сообщает "РИА Новости".

Лидеры государств приняли участие в товарищеском матче по хоккею. Они играют в одной команде, выступая за белых против красных. Путин выступает в свитере под номером 11. Лукашенко - свитер под номером 1.

На 3-й минуте счет открыл президент России, после этого Лукашенко отправил вторую шайбу в ворота соперника. В составе команды президентов звезды российского и советского хоккея - депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.

Ранее в Петербурге открыли 188 катков и хоккейных площадок к новогодним праздникам. Во время массового катания на льду могут находиться до 100 человек.

Фото: pexels

