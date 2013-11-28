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В Петербурге открыли 188 катков и хоккейных площадок к новогодним праздникам
Сегодня, 21:39
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В Петербурге открыли 188 катков и хоккейных площадок к новогодним праздникам

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Во время массового катания на льду могут находиться до 100 человек. 

В новогодние праздники все желающие могут покататься на коньках на  на 188 катках и хоккейных площадках. Во всех районах города расположены ледовые объекты, передает пресс-служба Смольного. 

В Смольном добавили, что во время массового катания на льду могут находиться до 100 человек. На Конюшенной площади до 16 января будет работать большой каток с фойе, трибунами и помощниками для новичков. Самый большой каток в Петербурге расположен на Елагином острове. Каждый день для всех желающих на этой площадке действуют бесплатные часы катания. 

Ранее Piter.tv собрал праздничные мероприятия на новогодние каникулы в одном гиде.

Фото: pexels

Теги: каток, коньки, ледовый, фигурное катание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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