Куда сходить в Петербурге на новогодних праздниках

Piter.tv собрал праздничные мероприятия на новогодние каникулы в одном гиде.

Через три дня у петербуржцев начнутся новогодние каникулы. Piter.tv ознакомился с программой мероприятий от комитета по культуре Петербурга и собрал все самое интересное в гиде. Напомним, централизованного салюта и гуляний в новогоднюю ночь не будет. Однако в новогоднюю ночь общественный транспорт все равно будет работать дольше. Огни на Ростральных колоннах зажгут в 23:00 31 декабря и погасят в 3 часа ночи 1 января. Огни также будут гореть с 19 до 21 часа 7 января. Также напомним, что продолжают работу ярмарки на Манежной площади и в "Новой Голландии".

Погоду в первую неделю 2022 года обещают не слишком холодную.

Катки

С 25 декабря по 16 января ежедневно. Каток на Конюшенной площади и показ ледового спектакля "Золушка". Посетителей пускают на каток только при наличии QR-кода.

До 9 января включительно. Рождественские катания на коньках в СПб ГБУК "Парк культуры и отдыха "Дубки" на Большом Литейном переулке, 37, в Сестрорецке.

Выставки

До 31 января. Тематическая выставка "Рождество в Петербурге" в Полуциркульном выставочном зале Конюшенного корпуса на Елагином острове, 4.

До 28 февраля. Временная выставка на Малой анфиладе М. Азизян "Свет Рождества" в Музее музыки на набережной реки Фонтанки, 34.

4-11 января в часы работы библиотеки. Выставка нотных изданий в библиотеке имени Маяковского на Невском проспекте, 20.

До 14 января. Книжно-иллюстративная выставка "Что растет на елке?" в детской библиотеке имени А.С. Пушкина на улице Маяковского, 27 лит. А.

4-15 января в часы работы библиотеки. Книжная выставка "Новогодние праздники в фильмах и спектаклях" в библиотеке имени Маяковского на Невском проспекте, 20.

До 17 января. Выставка работ Вали Качкаевой "Новогоднее настроение" в библиотеке имени Лермонтова на Московском проспекте, 50/42.

4-12 января в часы работы библиотеки. Выставка книг на иностранных языках "Уютный Новый год" в библиотеке имени Маяковского на Невском проспекте, 20.

4-15 января в часы работы библиотеки. Выставка виниловых пластинок с новогодними мелодиями с прослушиванием на проигрывателях "Старый Новый год" в библиотеке имени Маяковского на Невском проспекте, 20.

До 14 января. Выставка художественных работ воспитанников детской школы искусств, посвященная Новому году и Рождеству Христову в фойе администрации Адмиралтейского района на Измайловском проспекте, 10.

11 января. Рождественская выставка для получателей социальных услуг в Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района на Московском проспекте, 57.

До 15 января. XVI музейная выставка в "Музей истории Кронштадта" на Якорной площади, 2а, лит. А

До 15 января с 11:00 до 19:00. Интерактивная выставка "Новогодняя кругосветка" в Бибилиотеке №2 имени Горького на Малой Балканской улице, 58.

Спектакли и мюзиклы

2-5 января в 11:00 и 13:30. Музыкальный спектакль "Госпожа Метелица" на Большой сцене Театра "Мюзик-Холл" в Александровском парке, 4.

4 января в 11:00. Спектакль "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" на Основной сцене Театра имени Ленсовета на Владимирском проспекте, 12.

6 января в 12:00. Спектакль "Дед Мороз и Серый волк" в центральной районной библиотеке Кронштадта на улице Флотская, 5.

6 января в 15:00. Спектакль "Соло для чтеца" в Центре культуры, кино и досуга "Павловск" в Павловске, на Конюшенной улице, 7.

7 и 8 января. Спектакль "У ковчега в восемь" в театре "Мастерская" на Народной улице, 1.

7 января в 13:30. Детский мюзикл "Брысь" в Театре музыкальной комедии на Итальянской улице, 13.

7 января в 12:00 и 15:00. Новогодний спектакль "Щелкунчик" в "Театре "На Неве" на Измайловском проспекте, 8 лит. А.

7 января в 14:00 и 19:00. Мюзикл "Джекилл и Хайд" в Театре музыкальной комедии на Итальянской улице, 13.

7 января 13:00. Рождественский спектакль в ДК "Суздальский" на Суздальском проспекте, 3к1.

8 января в 12:00. Спектакль, приуроченный к Рождеству Христову на Малой сцене театра имени Ленсовета на Владимирском проспекте, 12.

8 января в 14:00. Спектакль "Пикник с Алисой" на Камерной сцене театра имени Ленсовета на Владимирском проспекте, 12.

11 января в 14:00. Игра-спектакль "Зимы не будет" в подростково-молодежном клубе "Берег" Красносельского района на проспекте Героев, 24к2, лит. А.

Концерты

4 января. Рождественский концерт концертный хор Санкт‑Петербурга СПб ГБУК "ГМП "Исаакиевский собор" на Исаакиевской площади, 4 лит. А.

5 января. Рождественский концерт концертный хор Санкт‑Петербурга СПб ГБУК "ГМП "Исаакиевский собор" на набережной канала Грибоедова, 2б, лит. Л.

5 января. Концерт Международного конкурса вокального и хорового искусства "Песни над Невой" на Исаакиевской площади, 4 лит. А.

6 января в 15:00. Концерт Христианского Рождественского фестиваля "Благовестие" в Культурном центре "Троицкий" на проспекте Обуховской Обороны, 223.

8 января в 16:00. Праздничный концерт в исполнении Российского рогового оркестра в Музее Суворова на Кирочной улице, 43.

9 января. Концерт Международного конкурса вокального и хорового искусства "Песни над Невой" на набережной канала Грибоедова, 2б, лит. Л.

9 января в 15:00. Рождественский концерт "Время чудес" в библиотеке "Ржевская" на Индустриальном проспекте, 35к1.

11 января в 18:00. Литературно-музыкальный вечер, посвященный празднованию Нового года и Рождества Христова в "Доме писателя" на Звенигородской улице, 22.

12 января в 15:00. Праздничный концерт "Рождественские встречи" в Комплексном центре социального обслуживания населения Адмиралтейского района на Садовой улице, 80.

13 января в 18:00. Новогодняя концертная программа "Зимний микс" в Культурно-досуговом центре "Московский" на Московском проспекте, 152.

Спортивные мероприятия

5 января 12:00. Спортивное мероприятие в форме веселых стартов "Здравствуй, Новый год!" на спортивной площадке на Московском проспекте, участок 31 (севернее дома 79, литера Б).

6 января в 12:00. Мастер-класс по мини-футболу, приуроченный к празднованию Нового года на спортивной площадке на Рижском проспекте, участок 10 (севернее д. 39, лит. А по Курляндской улице).

7 января в 12:00. Рождественский турнир по дартсу среди жителей Адмиралтейского района на Можайской улице, д. 44-48, литера А.

7 января в 13:00. Физкультурно-массовый праздник, посвященный Рождеству Христову "Рождественские коньки" на Кирочной улице, 50 лит. А.

8 января в 12:00. Турнир по мини-футболу "Адмиралтейская зима" на спортивной площадке на Большом Казачьем переулке, участок 2 (юго-восточнее д. 10, лит. А).

Представления, экскурсии, фестивали и другие мероприятия

2-9 января. Новогодние детские мероприятия в новогодние каникулы в "Зоопарке" в Александровском парке, 1.

3-6 января. Рождественский йога-фестиваль в "Центре "Адмиралтейский" по работе с подростками и молодежью" в переулке Макаренко, 9.

6 января. Интерактивное занятие "Пряничное Рождество в домике Петсона" в Центральной детской библиотеке имени А.С. Пушкина на улице 3-я Советская, 8, лит. А

7-8 января в 18:00-22:00. Петровский фестиваль огня "Рождественская звезда" на стрелке Васильевского острова.

7 января в 17:00. Кукольное представление и мастер-класс "Рождественский вертеп" в Культурном центре "Каскад" в Петергофе на Царицынской улице, 2.

11 января. Новогоднее представление театра песни "Ясные ночи" в Культурно-досуговом центре "Московский" на Московском проспекте, 152.

10-18 января. Тематическая экскурсия "Рождественский квест" в доме детского творчества "Преображенский" на улице Правды, 8, лит. Д.

13-15 января в 19:00. XXI Новогодний фестиваль, посвященный дню рождения филармонии в Филармонии джазовой музыки на Загородном проспекте, 27.

До 14 января. Новогодний фестиваль "Новый год у Карабаса в Центральной детской библиотеке имени А.С. Пушкина на улице Маяковского, д. 27, лит. А

До 31 января. Интерактивная экскурсия "Хрустальная туфелька" в Музее художественного стекла на Елагином острове, 4.

Фото: Piter.tv