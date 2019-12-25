В новогоднюю ночь общественный транспорт в Петербурге будет работать дольше

Работать дольше будет и метро, и наземный транспорт.

В пятницу, 24 декабря, в комитете по транспорту сообщили, что в новогоднюю ночь в Петербурге будет продлена работа метрополитена и наземного транспорта.

Отмечается, что вестибюли на вход будут открыты до 1:00 ночи, а поезда будут возить пассажиров до 2:00 часов ночи. Кроме того, для перевозки пассажиров от станций метро продлят работу наземного транспорта: последние рейсы отправятся от остановок у станций метро не позднее 2:00 ночи.

Ранее мы писали, что централизованного салюта в новогоднюю ночь в Петербурге не будет.

Фото: Piter.tv