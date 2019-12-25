Централизованного салюта в новогоднюю ночь в Петербурге не будет

Салют смогут организовать районные администрации.

В Петербурге не будет централизованного салюта в честь Нового 2022 года. Об этом со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского рассказал зампредседатель правительства Ленобласти Владимир Цой.

Несмотря на то, что большого праздничного салюта за государственный счет не будет, в каждом районе будут выделены площадки для фейерверков. Салют там смогут организовать районные администрации.

В октябре блогер запустил фейерверк на Красной площади в честь дня рождения Путина.

Фото: Piter.tv