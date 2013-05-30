Блогер запустил фейерверк на Красной площади в честь дня рождения Путина

После этого молодого человека задержала полиция.

Блогер запустил фейерверк на Красной площади в честь дня рождения российского президента Владимира Путина. Об этом рассказали журналисты телеканала "360". Известно, что ролик с событием опубликован жителем Москвы по имени Никита Головин в его аккаунте в Instagram. В сообщении инфлюенсер также отметил известного своим скандальным поведением блогера Михаила Литвина.

Не повторять. Чего стоил мне этот ролик, поддержите его по максимуму. подпись к посту

В размещенных кадрах видно, что блогер держит в руках две петарды. В тот момент, когда салют стрелял, москвич бегал от правоохранительных органов (служебных машин). Однако полицейские молодого человека все-таки смогли поймать. По предварительным сведениям, из-за действий блогера никто не пострадал.

Владимиру Путину исполнилось 69 лет.

Фото: Piter.tv

