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Блогер запустил фейерверк на Красной площади в честь дня рождения Путина
Сегодня, 14:06
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Блогер запустил фейерверк на Красной площади в честь дня рождения Путина

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После этого молодого человека задержала полиция.

Блогер запустил фейерверк на Красной площади в честь дня рождения российского президента Владимира Путина. Об этом рассказали журналисты телеканала "360". Известно, что ролик с событием опубликован жителем Москвы по имени Никита Головин в его аккаунте в Instagram. В сообщении инфлюенсер также отметил известного своим скандальным поведением блогера Михаила Литвина.

Не повторять. Чего стоил мне этот ролик, поддержите его по максимуму.

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В размещенных кадрах видно, что блогер держит в руках две петарды. В тот момент, когда салют стрелял, москвич бегал от правоохранительных органов (служебных машин). Однако полицейские молодого человека все-таки смогли поймать. По предварительным сведениям, из-за действий блогера никто не пострадал.

Владимиру Путину исполнилось 69 лет.

Фото: Piter.tv
 

Теги: блогер, владимир путин, день рождения, красная площадь, салют
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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