Владимиру Путину исполнилось 69 лет

Президенту РФ Владимиру Путину исполняется 69 лет.
В беседе с ТАСС пресс-секретарь российского лидера рассказал, что Путин проведет вечер в компании родных и близких ему людей, а весь остальной день он посвятит работе.
Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит, так бывает чаще всего.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Напомним, 14 сентября президент России Владимир Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении принял решение уйти на самоизоляцию. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что ПЦР-тест российского лидера показал отрицательный результат. На время карантина глава государства вернулся к режиму веб-конференций, как это было в острый режим пандемии коронавируса. 29 сентября Путин провел первую очную встречу с Эрдоганом, что стало окончанием периода самоизоляции.
Ранее мы сообщали, что в Санкт-Петербурге умер историк и краевед Сергей Лебедев
Фото: kremlin.ru.
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Надо было внести такое дополнение, что согласно части 2 статьи 81 Конституции РФ, Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет и НЕ СТАРШЕ 75 ЛЕТ, чтобы исключить подобные случаи, как с нынешним президентом США.