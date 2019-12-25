Владимиру Путину исполнилось 69 лет

Весь день глава государства посвятит работе, а вечер проведет в кругу родных и близких.

Президенту РФ Владимиру Путину исполняется 69 лет.

В беседе с ТАСС пресс-секретарь российского лидера рассказал, что Путин проведет вечер в компании родных и близких ему людей, а весь остальной день он посвятит работе.

Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит, так бывает чаще всего. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, 14 сентября президент России Владимир Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении принял решение уйти на самоизоляцию. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что ПЦР-тест российского лидера показал отрицательный результат. На время карантина глава государства вернулся к режиму веб-конференций, как это было в острый режим пандемии коронавируса. 29 сентября Путин провел первую очную встречу с Эрдоганом, что стало окончанием периода самоизоляции.

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Фото: kremlin.ru.