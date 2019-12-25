В Петербурге умер историк и краевед Сергей Лебедев

Причиной смерти стало осложнение коронавируса в виде легочного тромбоза.

В воскресенье, 3 октября, в инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге умер историк и краевед, инициатор установки знаковых городских памятников Сергей Лебедев. Ему было 75 лет. Об этом пишет "Фонтанка".

По информации издания, Лебедева госпитализировали около недели назад. В последние день-два он шел на поправку, однако в воскресенье утром ему стало хуже, и в полдень историк умер. Причиной смерти стало осложнение коронавируса в виде легочного тромбоза.

Сергей Борисович родился в Ленинграде в 1946 году. Работал в музее истории города. По его инициативе в Петербурге установили памятники Зайчику у Петропавловской крепости, Коту Елисею, фотографу на Малой Садовой улице и др. Именно он предложил установить мемориальные доски Ленинградскому блокадному радио и роману "Преступление и наказание" Достоевского.

Ранее мы писали, что в Петербурге ушла из жизни Ольга Старовойтова.

Фото: istorik-lebedev.livejournal.com