Сергей Лебедев показал фото- и видеоматериалы доказательствами своих слов.

Североатлантический военный альянс массово перебрасывает из европейских стран на польскую территорию военную технику. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал местный координатор Сергей Лебедев. Специалист предоставил фотографии, сделанные на автобане А63 во Франции и видеоролик из Германии. Кадры были сделаны недалеко от местного города Магдебург. На них зрители могут увидеть колонны грузовых машин с военной техникой коллективного Запада. Дополнительно эксперт предоставил ролик, сделанный в морском порту Свиноуйсьце в Польше. Там видно больше скопление боевых кораблей.

От товарищей из Европы поступают сообщения о большом перемещении военной техники из европейских стран в Польшу. Перемещение настолько серьезное, что просто бросается в глаза на европейских трассах. Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья

Координатор отметил, что его коллег поражает то количество военных грузовиков с техникой, которое присутствует на дорогах в Польше. В основном речь идет о машинах 70-х или 80-х годов XX века. По словам Сергея Лебедева, вооружение поступают в европейское государства такими объемами, как будто страна готовится к серьезному противостоянию. НАТО вооружает Варшаву гораздо серьезнее, чем шли поставки для Украины перед началом российской специальной военной операции.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости