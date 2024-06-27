Подполье показало кадры уничтожения группы военных ВСУ в Херсонской области

Сергей Лебедев раскрыл подробности миссии.

Николаевского подполье совместно с российскими Вооруженными силами ликвидировали группу военнослужащих армии киевского режима, размещенную на территории Херсонской области. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал местный координатор Сергей Лебедев. В доказательство своих слов специалист предоставил видеозапись выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции. Эксперт отметил, что подполье передало сведения о расчете автоматического гранатомета станкового (АГС), расположившемся на острове Великий Борщевой.

Группа засела в доме без разрешения владельцев и была уничтожена точным ударом БПЛА 61-й бригады. Один из бойцов рассказал: "Расчет АГС прекратил свое существование - парнишки забежали в укрытие, а следом сдетонировал БК". Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости