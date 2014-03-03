Камчатский МЧС сообщил о попытке спасти застрявших касаток

Сергей Лебедев сообщил о ходе операции по спасению животных.

Группа косаток, которая застряла в лимане в акватории Камчатского края в настоящее время жива. Российские спасатели предпринимают попытки перетащить животных на более глубокое место. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал местный глава ГУ МЧС по региону Сергей Лебедев. ранее эксперт указал СМИ на то, что все млекопитающие в постоянном режиме поливаются водой.

Попробуем перетянуть сейчас на более глубокое место вручную, потому что техника здесь не подойдет. И начался прилив. Надеемся, что все будет хорошо. Сергей Лебедев, глава ГУ МЧС по Камчатке

Касатки попали в плен вблизи села Устьевое Соболевского района. Речь идет о двух взрослых особях и двух детенышах. В операции по спасению млекопитающих задействованы 30 человек личного состава профильного ведомства. Сергей Лебедев указал на то, что животных не получается спасти с помощью техники из-за илистого дна. Ожидается, что касатки попытаются выбраться на волю во время прилива.

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Фото и видео: ГУ МЧС России