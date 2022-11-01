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На улице Восстания обрушился балкон жилого дома
Сегодня, 9:09
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На улице Восстания обрушился балкон жилого дома

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В результате случившегося никто не пострадал, опасную зону оперативно оградили.

Ночью 1 октября по адресу: улица Восстания, 37-39, произошло частичное обрушение плиты балкона пятого этажа на нижерасположенный балкон. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга. 

Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал, опасную зону оперативно оградили. Сотрудники МЧС России выполнили работы по демонтажу накренившейся балконной плиты и элементов балкона. 

Управляющей организацией принимаются необходимые меры и проводится уборка территории. 

Пресс-служба администрации Центрального района Петербурга

Ранее на Piter.TV: в спа-отеле в Петергофе произошло обрушение потолка. 

Фото: пресс-служба администрации Центрального района Петербурга

Теги: обрушился балкон, улица восстания
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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