На улице Восстания обрушился балкон жилого дома

В результате случившегося никто не пострадал, опасную зону оперативно оградили.

Ночью 1 октября по адресу: улица Восстания, 37-39, произошло частичное обрушение плиты балкона пятого этажа на нижерасположенный балкон. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга.

Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал, опасную зону оперативно оградили. Сотрудники МЧС России выполнили работы по демонтажу накренившейся балконной плиты и элементов балкона.

Управляющей организацией принимаются необходимые меры и проводится уборка территории. Пресс-служба администрации Центрального района Петербурга

Ранее на Piter.TV: в спа-отеле в Петергофе произошло обрушение потолка.

Фото: пресс-служба администрации Центрального района Петербурга