На улице Восстания обрушился балкон жилого дома

Ночью 1 октября по адресу: улица Восстания, 37-39, произошло частичное обрушение плиты балкона пятого этажа на нижерасположенный балкон. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга.
Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал, опасную зону оперативно оградили. Сотрудники МЧС России выполнили работы по демонтажу накренившейся балконной плиты и элементов балкона.
Управляющей организацией принимаются необходимые меры и проводится уборка территории.
Пресс-служба администрации Центрального района Петербурга
Ранее на Piter.TV: в спа-отеле в Петергофе произошло обрушение потолка.
Фото: пресс-служба администрации Центрального района Петербурга
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