В спа-отеле в Петергофе произошло обрушение потолка. Пострадали пять человек

Прокуратура Петродворцового района инициировала проверку с целью установить все причины и обстоятельства произошедшего обрушения.

В Петродворцовом районе Петербурга осуществляется расследование обстоятельств обрушения потолка в одном из отелей.

По информации, поступившей в среду вечером, произошел инцидент в банном комплексе "Гранд Петергоф СПА отеля" на улице Гофмейстерской, где обрушилась часть потолочного покрытия общей площадью 8 кв.м. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали пять человек. Четырех из них удалось осмотреть на месте происшествия, в то время как одну женщину срочно госпитализировали. 58-летняя пострадавшая получила серьезные травмы, включая ушиб головы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В данный момент ее состояние стабильно, и она находится в нейрохирургическом отделении.

Прокуратура Петродворцового района инициировала проверку с целью установить все причины и обстоятельства произошедшего обрушения. Также ведомство осуществляет мониторинг хода и результатов проверки, проводимой правоохранительными органами по этому делу.

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Фото: Прокуратура СПб