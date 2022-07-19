Напавший на ребенка на Ладожском вокзале предстанет перед судом

Мужчину 53-х лет будут судить за покушение на убийство несовершеннолетнего.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 53-летнего мужчины, который в марте 2024-го года напал с ножом на несовершеннолетнего, – сообщают в пресс-службе ведомства.

Согласно версии следствия, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, тревожил людей на Ладожском вокзале. В ответ на его неадекватное поведение несовершеннолетний сделал мужчине замечание. Тот достал нож и напал на мальчика. Удар был нанесен в область грудной клетки, однако благодаря вмешательству свидетеля пострадавший остался жив.

Уголовное дело по 105-й статье УК РФ направлено в районный суд Красногвардейского района.

Ранее мы рассказывали, что педофилу с улицы Ворошилова, который угрожал несовершеннолетней ножом, избрали меру пресечения.

Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура