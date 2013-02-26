Рецидивиста с пневматикой арестовали на 10 суток за дебош на Восстания

Арестованный является жителем Астраханской области.

Петербургский суд удовлетворил ходатайство МВД Центрального района города и избрал ранее задержанному уроженцу Астраханской области административный арест на 10 суток. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской полиции.

Напомним, что ранее злоумышленник устроил дебош в магазине на улице Восстания. При себе мужчина имел пневматический пистолет. Его удалось задержать сотрудникам Росгвардии. Позже в полиции возбудили в отношении 21-летнего рецидивиста административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ.

В суде рассмотрели материалы дела и назначили мужчине максимальное наказание, которое предусмотрено законом за совершенное правонарушение.

Ранее мы рассказывали, что под стражей пребывает 49-летний житель поселка Дружная Горка, который в день своего рождения вышел пострелять из обреза.

Фото: УВО по Санкт-Петербургу и Ленинградской области