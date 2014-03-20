Посетитель магазина на Восстания угрожал пистолетом продавщице

На улице около магазина росгвардейцы задержали правонарушителя.

В Петербурге наряд Росгвардии задержал посетителя магазина с пистолетом в кармане, провоцировавшего конфликт с персоналом. Об этом рассказала пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО.

Около десяти часов утра 8 декабря к наряду Росгвардии обратился прохожий и сообщил, что в расположенном неподалеку сетевом супермаркете на улице Восстания находится агрессивный гражданин, из кармана куртки которого торчит рукоятка пистолета.

На улице около магазина росгвардейцы задержали правонарушителя, который незадолго до этого в торговом зале вел себя несдержанно и агрессивно в отношении продавца-кассира, при этом угрожая ей достать имевшийся у него пистолет, но, получив отпор, попытался скрыться.

У задержанного уроженца одной из среднеазиатских республик был изъят пневматический пистолет. Дебошира доставили в отделение полиции.

Ранее росгвардейцы задержали неадекватного мужчину в Эрмитаже.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО