49-летний стрелок из Дружной Горки пребывает под стражей

В свой день рождения мужчина был задержан, в результате чего в его отношении возбудили несколько уголовных дел.

В конце октября в гатчинское отделение МВД поступило сообщение от жительницы поселка Дружная Горка, которая рассказала правоохранителям о стрельбе у соседей. Виновником торжества оказался местный житель, который справлял день рождения торжественной стрельбой из обреза, – рассказали в пресс-службе петербургской полиции.

Установлено, что в канун своего дня рождения мужчина злоупотребил спиртным, после чего, взяв обрез двуствольного ружья, вышел во двор своего дома и произвел несколько выстрелов в воздух. При задержании подозреваемый оказывал сопротивление полицейским, ударив одного из них. Действия правонарушителя были незамедлительно пресечены. Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства. МВД Санкт-Петербурга

В дальнейшем в отношении задержанного мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям 213 и 318 УК РФ (Хулиганство и Применение насилия в отношении представителя власти соответственно). При осмотре места проживания злоумышленника полицейские изъяли обрез ружья 12 калибра, дробь, пыжи, а также 3 банки с сыпучим веществом, которое позже квалифицировали как порох.

Разрешения на хранение оружия у мужчины не было, в связи с чем и с учетом найденного в доме взрывчатого вещества фигуранту грозит еще пара статей. В настоящий момент задержанный пребывает в СИЗО, а правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нахождения пороха.

Ранее мы рассказывали, что петербуржца, который вернулся с СВО, задержали по подозрению в педофилии.

Фото: Piter.TV