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В Дружной Горке в Ленобласти мужчина ударил ножом двоих туристов
Сегодня, 15:50
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В Дружной Горке в Ленобласти мужчина ударил ножом двоих туристов

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Мужчины выпивали все вместе, и у них возник конфликт.

Росгвардейцы и полицейские задержали мужчину, который нанес ножевые ранения двум уроженцам Белоруссии. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 24 декабря сотрудникам межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району поступила информация о том, что местный житель напал на приезжих в квартире дома на улице Введенского в Дружной Горке. Мужчины выпивали все вместе, и у них возник конфликт. 

Подозреваемым оказался 57-летний злоумышленник. В ходе ссоры он ударил ножом в живот 40-летнего мужчину, а также нанес ножевое ранение ноги другому своему 44-летнему знакомому. Пострадавших госпитализировали в больницу, а задержанного доставили в 106-й отдел полиции. Нож изъяли. 

Ранее на Piter.TV: полиция задержала мигранта, напавшего на соотечественника с ножом в Адмиралтейском районе. 

Фото: Piter.TV

Теги: дружная горка, ножевое ранение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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