В Дружной Горке в Ленобласти мужчина ударил ножом двоих туристов

Мужчины выпивали все вместе, и у них возник конфликт.

Росгвардейцы и полицейские задержали мужчину, который нанес ножевые ранения двум уроженцам Белоруссии. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 24 декабря сотрудникам межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району поступила информация о том, что местный житель напал на приезжих в квартире дома на улице Введенского в Дружной Горке. Мужчины выпивали все вместе, и у них возник конфликт.

Подозреваемым оказался 57-летний злоумышленник. В ходе ссоры он ударил ножом в живот 40-летнего мужчину, а также нанес ножевое ранение ноги другому своему 44-летнему знакомому. Пострадавших госпитализировали в больницу, а задержанного доставили в 106-й отдел полиции. Нож изъяли.

Ранее на Piter.TV: полиция задержала мигранта, напавшего на соотечественника с ножом в Адмиралтейском районе.

Фото: Piter.TV