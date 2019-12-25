Полиция задержала мигранта, напавшего на соотечественника с ножом в Адмиралтейском районе

Мужчину госпитализировали, было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полицейские разыскали иностранца, ставшего участником поножовщины на Нарвском проспекте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, ночью 22 декабря в полицию Адмиралтейского района поступила информация о ножевом ранении мужчины в квартире дома 29. На месте обнаружили пострадавшего 31-летнего гражданина Узбекистана, заявившего, что на него напал малознакомый соотечественник. Мужчину госпитализировали, было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Рано утром 23 декабря около дома 9 по Нарвскому проспекту по подозрению в совершении этого преступления задержали 34-летнего мигранта.

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Фото: Piter.TV