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Неоднократно судимый мужчина оплатил покупки чужой картой в Ленобласти
Сегодня, 16:23
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Неоднократно судимый мужчина оплатил покупки чужой картой в Ленобласти

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Злоумышленник был доставлен в 106-й отдел полиции.

Росгвардейцы задержали рецидивиста, который оплатил покупки чужой банковской картой. Подробностями поделились в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

К сотрудникам вневедомственной охраны по Гатчинскому району 9 февраля обратилась 63-летняя жительница Дружной Горки. По словам женщины, у нее пропала карта. При этом приходили уведомления о списании средств в местных магазинах. Последняя оплата произошла в супермаркете на улице Введенского. 

Неподалеку от торговой точки поймали ранее судимого за разбой, грабеж, изнасилование и незаконное хранение наркотиков 43-летнего мужчину. Он был доставлен в 106-й отдел полиции. Банковскую карту заявительницы изъяли. 

Ранее на Piter.TV: петербуржца отправили в колонию на 4 года за оплату покупок чужой картой. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: дружная горка, похищение карты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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