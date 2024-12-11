Неоднократно судимый мужчина оплатил покупки чужой картой в Ленобласти

Злоумышленник был доставлен в 106-й отдел полиции.

Росгвардейцы задержали рецидивиста, который оплатил покупки чужой банковской картой. Подробностями поделились в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

К сотрудникам вневедомственной охраны по Гатчинскому району 9 февраля обратилась 63-летняя жительница Дружной Горки. По словам женщины, у нее пропала карта. При этом приходили уведомления о списании средств в местных магазинах. Последняя оплата произошла в супермаркете на улице Введенского.

Неподалеку от торговой точки поймали ранее судимого за разбой, грабеж, изнасилование и незаконное хранение наркотиков 43-летнего мужчину. Он был доставлен в 106-й отдел полиции. Банковскую карту заявительницы изъяли.

Ранее на Piter.TV: петербуржца отправили в колонию на 4 года за оплату покупок чужой картой.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти