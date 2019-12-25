Вернувшегося с СВО петербуржца задержали по подозрению в педофилии

Два года назад его также обвинили в растлении малолетних. До суда дело не дошло, так как мужчина ушел на СВО.

Вернувшегося с СВО мужчину задержали за приставание к подростку в Петербурге. Ранее его уже обвиняли в педофилии, стало известно 78.ru.

Так, 50-летний подозреваемый когда-то работал охранником овощебазы на Софийской улице. Два года назад его обвинили в растлении малолетних. По версии следствия, мужчина заманил к себе в квартиру в Кронштадте 12-летнего ребёнка и изнасиловал. Дело было прекращено, так как бывший охранник отправился на СВО.

Вернувшись с СВО, петербуржца заподозрили в аналогичном преступлении. По словам родителей мальчика, рецидивист приставал к их старшему сыну, так что теперь они боятся за остальных.

Недавно тренера по танцам из Москвы заподозрили в развращении 13-летней девочки в Ленобласти.

Фото: Piter.tv