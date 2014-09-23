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Тренера по танцам из Москвы заподозрили в развращении 13-летней девочки в Ленобласти
Сегодня, 9:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Тренера по танцам из Москвы заподозрили в развращении 13-летней девочки в Ленобласти

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Полиция устанавливает местонахождение мужчины и проводит проверку по заявлению матери девочки.

Родители юной жительницы Всеволожска просят правоохранителей проверить преподавателя по танцам, который мог проявлять нездоровый интерес к несовершеннолетней.

По информации АН "Оперативное прикрытие", 40-летняя женщина 8 декабря пришла в полицию и рассказала, что её 13-летняя дочь в конце августа проводила время в центре "Йога-холл" в поселке Грибное Выборгского района. Мать подозревает, что 25-летний тренер по танцам из Москвы совершил развратные действия в отношении девочки.

Полиция устанавливает местонахождение мужчины и проводит проверку по заявлению женщины.

В конце ноября в Петербурге мигранта задержали за приставания к дочери сожительницы.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, развратные действия, тренер
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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