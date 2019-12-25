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В Петербурге мигранта задержали за приставания к дочери сожительницы
Сегодня, 8:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге мигранта задержали за приставания к дочери сожительницы

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В полицию с заявлением обратилась мама несовершеннолетней.

Мигранта задержали за приставания к несовершеннолетней дочери сожительницы в Московском районе Петербурга.

На Краснопутиловской улице 21 ноября задержали 24-летнего гражданина Таджикистана. Он подозревается в том, что в период с 14 по 19 ноября совершил развратные действия в отношении 15-летней землячки.

Девочка является дочерью его сожительницы. В полицию с заявлением обратилась мама несовершеннолетней.

Петербургского курьера подозревают в распространении детской порнографии.

Фото: Piter.tv

Теги: мигрант
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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