В Петербурге мигранта задержали за приставания к дочери сожительницы

В полицию с заявлением обратилась мама несовершеннолетней.

Мигранта задержали за приставания к несовершеннолетней дочери сожительницы в Московском районе Петербурга.

На Краснопутиловской улице 21 ноября задержали 24-летнего гражданина Таджикистана. Он подозревается в том, что в период с 14 по 19 ноября совершил развратные действия в отношении 15-летней землячки.

Девочка является дочерью его сожительницы. В полицию с заявлением обратилась мама несовершеннолетней.

Петербургского курьера подозревают в распространении детской порнографии.

Фото: Piter.tv