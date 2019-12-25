В Петербурге мигранта задержали за приставания к дочери сожительницы

Мигранта задержали за приставания к несовершеннолетней дочери сожительницы в Московском районе Петербурга.
На Краснопутиловской улице 21 ноября задержали 24-летнего гражданина Таджикистана. Он подозревается в том, что в период с 14 по 19 ноября совершил развратные действия в отношении 15-летней землячки.
Девочка является дочерью его сожительницы. В полицию с заявлением обратилась мама несовершеннолетней.
Петербургского курьера подозревают в распространении детской порнографии.
Фото: Piter.tv
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