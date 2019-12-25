Петербургского курьера подозревают в распространении детской порнографии

Жителя Парголово заподозрили в изготовлении и распространении детской порнографии.
По информации АН "Оперативное прикрытие", 37-летнего курьера задержали 18 ноября. У ранее судимого за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних был изъят мобильный телефон, в котором обнаружены фото- и видеоматериалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
По предварительной информации, петербуржец в анонимном чат-боте популярного мессенджера под псевдонимом распространил среди неустановленного круга лиц порнографические материалы с участием несовершеннолетних.
Возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).
Ранее в Петербурге мигранта заподозрили в распространении детской порнографии.
Фото: Piter.tv
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