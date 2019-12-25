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Петербургского курьера подозревают в распространении детской порнографии
Сегодня, 9:32
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Петербургского курьера подозревают в распространении детской порнографии

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Он был ранее судим за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Жителя Парголово заподозрили в изготовлении и распространении детской порнографии.

По информации АН "Оперативное прикрытие", 37-летнего курьера задержали 18 ноября. У ранее судимого за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних был изъят мобильный телефон, в котором обнаружены фото- и видеоматериалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних. 

По предварительной информации, петербуржец в анонимном чат-боте популярного мессенджера под псевдонимом распространил среди неустановленного круга лиц порнографические материалы с участием несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

Ранее в Петербурге мигранта заподозрили в распространении детской порнографии.

Фото: Piter.tv

 

Теги: порнография
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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