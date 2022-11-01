В Петербурге мигранта заподозрили в распространении детской порнографии

Делал это он под анонимным аккаунтом и при помощи средств анонимизации с целью сокрытия IP-адреса.

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в хранении и распространении детской порнографии.

По информации АН "Оперативное прикрытие", 36-летний гражданин Азербайджана был задержан 13 ноября. При обыске в его квартире на улице Бутлерова нашли смартфон с противоправными видеозаписями.

По предварительным данным, мужчина хранил материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в том числе не достигших 14 лет, а также пересылал их в одной из соцсетей. Делал это он под анонимным аккаунтом и при помощи средств анонимизации с целью сокрытия IP-адреса.

Возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 242.1 УК РФ (оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

Несовершеннолетняя петербурженка занималась проституцией и попала в реанимацию.

Фото: Piter.tv