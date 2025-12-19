Сожительница петербургского убийцы знала о его увлечениях детской порнографией

Женщина жила с детоубийцей.

Источник в правоохранительных органах Ленинградской области сообщил, что сожительница Петра Жилкина, задержанного по подозрению в убийстве несовершеннолетнего, знала о его интересе к материалам с детской порнографией. Об этом информирует Telegram-канал Shot.

Информацию о том, что "сожительница Жилкина была в курсе его увлечений детской порнографией", опубликовал Telegram-канал Shot со ссылкой на инсайдера. Источник уточнил, что женщина в настоящее время дает показания следователям. В ходе обыска у подозреваемого Петра Жилкина были изъяты ноутбук, мобильный телефон и флеш-накопители.

На этих электронных носителях оперативники обнаружили значительный массив материалов, признанных запрещенными. Уголовное дело расследуется по факту убийства несовершеннолетнего в Ленинградской области. Официальные комментарии от представителей следственных органов или адвокатов сторон на данный момент не поступали.

Фото: Piter.TV