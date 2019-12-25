В Петербурге ушла из жизни Ольга Старовойтова

Общественному деятелю, религиоведу, журналисту было 73 года.

Ночью 4-го октября ушла из жизни Ольга Старовойтова. Об этом в соцсетях сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

Друзья, у нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова. Светлая память замечательному человеку... Борис Вишневский, депутат ЗакСа Петербурга.

Причины смерти неизвестны.

Ольга Старовойтова родилась в 9-го июля 1948-м году в Ленинграде. Была руководителем общественного фонда "Музей Г. В. Старовойтовой". Ее сестру, депутата Госдумы Галину Старовойтову убили 20-го ноября 1998-го года.

Фото: Facebook / Ольга Старовойтова