В Петербурге ушла из жизни Ольга Старовойтова

Ночью 4-го октября ушла из жизни Ольга Старовойтова. Об этом в соцсетях сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
Друзья, у нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова. Светлая память замечательному человеку...
Борис Вишневский, депутат ЗакСа Петербурга.
Причины смерти неизвестны.
Ольга Старовойтова родилась в 9-го июля 1948-м году в Ленинграде. Была руководителем общественного фонда "Музей Г. В. Старовойтовой". Ее сестру, депутата Госдумы Галину Старовойтову убили 20-го ноября 1998-го года.
Фото: Facebook / Ольга Старовойтова
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