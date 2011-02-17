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Прощание с Ольгой Старовойтовой пройдёт 7 октября
Сегодня, 22:44
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Прощание с Ольгой Старовойтовой пройдёт 7 октября

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Она ушла из жизни ночью 4-го октября.

Прощание с общественным деятелем, религиоведом и журналистом Ольгой Старовойтовой состоится 7 октября. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Прощание пройдет в крематории, расположенном на Шафировском проспекте в Петербурге. 

Друзья, прощание с Ольгой Васильевной Старовойтовой состоится в четверг, 7 октября, в 15.30, в Крематории (Шафировский проспект, 12).

Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга

О смерти Старовойтовой стало известно 4 октября. Общественный деятель ушла из жизни в возрасте 73 лет. Однако точная причина смерти неизвестна. 

Ольга Старовойтова родилась в 9-го июля 1948-м году в Ленинграде. Была руководителем общественного фонда "Музей Г. В. Старовойтовой". Ее сестру, депутата Госдумы Галину Старовойтову убили 20-го ноября 1998-го года.

Фото: Facebook / Ольга Старовойтова 

Теги: ольга старовойтова, прощание, смерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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