Сегодня на Манежной площади открылась Рождественская ярмарка

Пройти на украшенную к новогодним праздникам территорию можно без QR-кода.

В Петербурге на Манежной площади сегодня, 18 декабря, открылась Рождественская ярмарка. Известно, что она будет работать с 12 до 21 часа. Об этом сообщили в группе мероприятия в социальной сети "ВКонтакте".

Горожанам предлагают насладиться зимними развлечениями. Известно, что на территории ярмарки работает бесплатный каток. За прокат коньков платить тоже не придется. Но оставить залог в размере 1000 рублей все-таки попросят. Кроме того, всем желающим предлагают прокатиться на двухъярусной карусели.

С расписанием сеансов на ледовом катке можно ознакомиться на иллюстрации, которую подготовили организаторы ярмарки.

Фото: Рождественская Ярмарка (ВКонтакте), zenitolet (Инстаграм)

Видео: 1inchik (Инстаграм)