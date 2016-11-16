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Сегодня на Манежной площади открылась Рождественская ярмарка

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Пройти на украшенную к новогодним праздникам территорию можно без QR-кода.

В Петербурге на Манежной площади сегодня, 18 декабря, открылась Рождественская ярмарка. Известно, что она будет работать с 12 до 21 часа. Об этом сообщили в группе мероприятия в социальной сети "ВКонтакте". 

Горожанам предлагают насладиться зимними развлечениями. Известно, что на территории ярмарки работает бесплатный каток. За прокат коньков платить тоже не придется. Но оставить залог в размере 1000 рублей все-таки попросят. Кроме того, всем желающим предлагают прокатиться на двухъярусной карусели. 

С расписанием сеансов на ледовом катке можно ознакомиться на иллюстрации, которую подготовили организаторы ярмарки. 

Фото: Рождественская Ярмарка (ВКонтакте), zenitolet (Инстаграм)

Видео: 1inchik (Инстаграм)

 

 

 

Теги: карусель, каток, манежная площадь, рождественская ярмарка
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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