Петербуржцам рассказали о погоде в первую неделю 2022 года

Температура воздуха в городе будет ниже нормы.

О погоде в Петербурге на Новый год и в первую неделю 2022 года рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, пишут "Невские Новости".

По прогнозу синоптика, на стыке 2021 и 2022 гг. пройдет очередной циклон. Однако пока не понятно, как он повлияет на погоду в городе – будет она облачной или снежной.

Леус отметил, что 31 декабря в Петербурге ожидается от 0 до -2 градусов либо от -5 до -7 градусов. В ночь на 1 января температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже. До конца первой декады января, с большой вероятностью, будет ниже нормы.

В ночные часы столбики термометров покажут от -9 до -14 градусов, днем от -4 до -9 градусов мороза. Следующая теплая волна придет в город во второй декаде января, заявил синоптик.

Ранее мы писали, что до двух часов ночи будет работать общественный транспорт в Новый год.

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