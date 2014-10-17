До двух часов ночи будет работать общественный транспорт в Новый год

Распоряжение об этом подписали в Смольном.

В четверг, 23 декабря, в Смольном подписали распоряжение о том, что все виды общественного транспорта будут работать в ночь с 31 декабря на 1 января до двух часов ночи. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Ранее мы сообщали, что петербурженку, которая прилетела из Дубая, поместили в Боткинскую больницу - у девушки обнаружили новый штамм "омикрон".

Введение QR-кодов в общепите и объектах розничной торговли переносится с 27 декабря на 2 января. В новогоднюю ночь общепит сможет работать без ограничений по времени. Также с 1 января заполняемость кинотеатров увеличивается с 50% до 75%.

Более 20% пациентов находятся в тяжелом состоянии в стационарах Петербурга. Согласно данным комздрава, в день госпитализируют около 300 человек с коронавирусом. Петербуржцев в тяжелом состоянии увозят в один из главных стационаров - в Городскую больницу №40. Отметим, что в больнице к аппарату ЭКМО (метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности) подключили 40 человек, из них спасти удалось четырех.

Фото: Piter.tv