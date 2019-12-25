Более 20% пациентов находятся в тяжелом состоянии в стационарах Петербурга

Согласно данным комздрава, в день госпитализируют около 300 человек с коронавирусом.

В тяжелом состоянии находятся 21% пациентов с коронавирусом в стационарах Петербурга. Об этом сообщили 22 декабря в пресс-служба комитета по здравоохранению города.

Согласно данным комздрава, в день госпитализируют около 300 человек с коронавирусом. Петербуржцев в тяжелом состоянии увозят в один из главных стационаров - в Городскую больницу №40. Отметим, что в больнице к аппарату ЭКМО (метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности) подключили 40 человек, из них спасти удалось четырех.

Назван "ночной" симптом коронавируса. Во время пандемии на плохой сон и страшные сны жаловались многие жители Великобритании. Как отметили специалисты, в сочетании со стрессом инфекция может вызвать паралич сна. Во время сонного паралича люди неспособны говорить, а также испытывают чувство удушья.

Ранее глава ВОЗ заявил, что в 2022 году будет достаточное количество препаратов для вакцинации населения. Он выразил надежду, что в следующем году удастся покончить с пандемией.

Фото: pexels

