Назван "ночной" симптом коронавируса

Эксперты по нарушениям сна из Sleep Foundation заявили, что признаком коронавируса, в том числе "омикрон"-штамма может быть нарушение сна. Об этом сообщает NVL.
Отмечается, что во время пандемии на плохой сон и страшные сны жаловались многие жители Великобритании.
Как отметили специалисты, в сочетании со стрессом инфекция может вызвать паралич сна. Во время сонного паралича люди неспособны говорить, а также испытывают чувство удушья.
Некоторые пациенты подчеркивали, что после положительного результата теста на коронавирус боролись с сонным параличом.
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Фото: pixabay
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