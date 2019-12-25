Назван "ночной" симптом коронавируса

Многие жители Великобритании жаловались на плохой сон и страшные сны.

Эксперты по нарушениям сна из Sleep Foundation заявили, что признаком коронавируса, в том числе "омикрон"-штамма может быть нарушение сна. Об этом сообщает NVL.

Отмечается, что во время пандемии на плохой сон и страшные сны жаловались многие жители Великобритании.

Как отметили специалисты, в сочетании со стрессом инфекция может вызвать паралич сна. Во время сонного паралича люди неспособны говорить, а также испытывают чувство удушья.

Некоторые пациенты подчеркивали, что после положительного результата теста на коронавирус боролись с сонным параличом.

Ранее мы писали, что Госдума в первом чтении приняли законопроект об автоматизированной системе налогообложения.

Фото: pixabay