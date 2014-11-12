Невролог рассказал, как бороться с сонным параличом

Возникает состояние в момент засыпания или пробуждения, когда сознание уже проснулось, а мышечный тонус фазы быстрого сна еще не восстановился.

Невролог НМИЦ психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева Минздрава России Антон Казаков рассказал о природе сонного паралича и как с ним бороться. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 31 октября.

По словам специалиста, эпизоды сонного паралича в большинстве случаев не требуют лечения. Возникает состояние в момент засыпания или пробуждения, когда сознание уже проснулось, а мышечный тонус фазы быстрого сна еще не восстановился. Человек не может двигаться, при этом дыхание и движения глаз остаются нормальными.

Спровоцировать эпизод могут нарушение сна и апноэ, алкоголь, сильный стресс или психотравмирующие события. Лекарства назначаются только врачом. В остальных ситуациях помогают когнитивно-поведенческая терапия и нормализация режима сна.

