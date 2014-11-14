Как справиться с осенней хандрой: мнение психолога

Осень знаменуется возвращением к активной трудовой деятельности после летнего отдыха, ростом школьных нагрузок и увеличением деловой активности, что создает дополнительную нагрузку на организм.

Многие люди осенью сталкиваются с чувством печали и снижением настроения, испытывая состояние, известное как "осенняя хандра". Причины этого явления объяснил семейный психолог, руководитель психологического центра Сергей Ланг, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Психолог указал на две ключевые причины возникновения подобного состояния: неблагоприятные погодные условия и повышение нагрузки на нервную систему. Серые небеса и недостаток солнечного света негативно влияют на производство витаминов и гормонов счастья, ухудшая эмоциональное самочувствие. Осень также знаменуется возвращением к активной трудовой деятельности после летнего отдыха, ростом школьных нагрузок и увеличением деловой активности, что создает дополнительную нагрузку на организм.

Эти факторы усиливаются социальным влиянием: негативные эмоции легко передаются окружающим, особенно если среди коллег или близких имеется человек с повышенной чувствительностью к переменам погоды и настроению коллектива.

Однако, по словам Ланга, осенняя хандра преодолима. Прежде всего, важно концентрироваться на положительных аспектах жизни, находить маленькие поводы для радости и планировать приятные события в конце рабочей недели. Психолог рекомендует избегать просмотра грустных фильмов и прослушивания мрачной музыки, заменяя их весёлым контентом, способствующим улучшению настроения.

Также специалист подчёркивает необходимость поддержки родных и близких, находящихся в подавленном состоянии. Вместо упреков лучше предложить совместное увлекательное занятие, будь то приготовление нового блюда или игра в настольные игры. Таким образом, проявляя заботу и внимание, можно значительно облегчить течение осени для окружающих.

