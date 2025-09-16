Врач Болибок перечислил болезни, которые могут подстерегать осенью

Рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями уже подтвержден отчетами Роспотребнадзора.

Наступившая осень нередко вызывает беспокойство у многих людей, поскольку ассоциируется с началом простудных заболеваний и возможным ослаблением защитных сил организма. Какие заболевания представляют угрозу в этот период, разъяснил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок "Вечернему Санкт-Петербургу".

Начало осени знаменует собой приход очередного цикла острых респираторных вирусных инфекций и активизацию хронических болезней,подчеркивает специалист. Причины связаны с особенностями природных процессов. Когда наступает осеннее равноденствие (которое в 2025 году выпадает на 22 сентября), солнце перемещается в южное полушарие Земли. Количество солнечного света уменьшается, ультрафиолетовых лучей становится заметно меньше, что ведет к нарушению формирования озона в атмосфере, теряя способность убивать болезнетворные микроорганизмы.

Человек также меняет образ жизни: увеличивается пребывание в закрытом пространстве, прогулки становятся реже, дети возвращаются в школы и детские сады, формируя тесные контакты, способствующие распространению вирусов и бактерий. Рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями уже подтвержден отчетами Роспотребнадзора. Речь пока идет преимущественно о простудах, не связанных с гриппом. Распространителями выступают вирусы риноинфекции, респираторно-синцитиальные инфекции, аденовирусы и коронавирусы.

Что касается аллергических реакций, то осень представляет собой относительное облегчение. Цветение растений в умеренном поясе подходит к концу, хотя активизируются грибковые культуры. Споры плесени развиваются в сгнившей листве и органических остатках, причем активность их распространения сильно зависит от погодных условий: влажная теплая погода стимулирует образование плесени, сухие периоды способствуют снижению риска.

Переходный сезон также сопровождается вспышками обострения бытовой аллергии, связанной с проживанием в квартирах с центральным отоплением. Прохлада и повышенная влажность создают благоприятные условия для размножения плесени и пылевых клещей, провоцируя симптомы аллергии.

Специалист также коснулся особенностей реакции иммунной системы на смену сезонов.

Все системы человеческого организма подвержены влиянию естественных ритмов природы, и иммунитет не исключение, комментирует доктор Болибок. Осень характеризуется сокращением длительности светового дня, ощущением усталости и апатии, что отражается на работе иммунной защиты. Хотя лабораторные анализы могут не выявлять существенных изменений, иммунная система становится менее активной, позволяя патогенным микроорганизмам беспрепятственно проникнуть внутрь организма и вызвать болезнь. Именно поэтому острые воспалительные процессы, хронические недуги желудочно-кишечного тракта, почек, бронхов и суставов приобретают особую активность осенью.

Многие воспринимают недостаток витаминов как основную причину повышенной восприимчивости к заболеваниям и стремятся компенсировать его приемом добавок. Однако, по словам специалиста, большинству современных людей гиповитаминоз не угрожает. Основная проблема кроется в дефиците витамина D, синтезируемого кожей под воздействием солнечных лучей. Недостаток этого вещества создает среду, способствующую развитию воспалительных процессов.

Нельзя недооценивать роль йода в функционировании иммунной системы. Организм нуждается в этом элементе для борьбы с бактериальными и грибковыми инфекциями. Простой способ поддержать организм в сложный осенний период — использование сбалансированных комплексов поливитаминов и минералов, приобретаемых в аптеке. Важно выбирать комплексы, содержащие компоненты в рекомендованной суточной норме.

Фото: Pxhere