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Госдума в первом чтении приняли законопроект об автоматизированной системе налогообложения
Сегодня, 13:41
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Госдума в первом чтении приняли законопроект об автоматизированной системе налогообложения

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До 2027 года проект предлагается провести в том числе Москве, Подмосковье.

В первом чтении Госдума приняла законопроект о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Инициирован документ был кабмином.

Так, до 2027 года эксперимент по введению специального налогового режима предлагается провести в Москве, Подмосковье, Кулужской области и Республике Татарстан. Отмечается, что новым налоговым режимом воспользоваться смогут организации и индивидуальные предприниматели, годовой доход которых составляет не более 60 млн рублей, а численность наемных сотрудников – до пяти человек.

Ранее мы писали, что в МИД России оценили реакцию США на предложения о гарантиях безопасности. 

Фото: pixabay 

Теги: автоматизированная система налогообложения
Категории: Лента новостей, Новости России,

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