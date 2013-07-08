Госдума в первом чтении приняли законопроект об автоматизированной системе налогообложения

До 2027 года проект предлагается провести в том числе Москве, Подмосковье.

В первом чтении Госдума приняла законопроект о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Инициирован документ был кабмином.

Так, до 2027 года эксперимент по введению специального налогового режима предлагается провести в Москве, Подмосковье, Кулужской области и Республике Татарстан. Отмечается, что новым налоговым режимом воспользоваться смогут организации и индивидуальные предприниматели, годовой доход которых составляет не более 60 млн рублей, а численность наемных сотрудников – до пяти человек.

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