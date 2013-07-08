В МИД России оценили реакцию США на предложения о гарантиях безопасности

Организационные модальности дальнейшей работы согласованы, заверил Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров назвал деловой реакцию Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом министр заявил в интервью телевизионному каналу Russia Today.

Реакция со стороны наш коллег – деловая. Состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и США, и вот по итогам очередного контакта по сути дела согласованы организационные модальности дальнейшей работы. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр подчеркнул, первый раунд переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности запланирован на начало следующего года. Кроме того, примерно в этот период времени Россия обсудит с Североатлантическим альянсом проект соглашения.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, отказ Североатлантического альянса от укрепления безопасности заставит Россию создавать контругрозы. Кроме того, он отметил, что НАТО вернулась к идеям, сформулированным в конце 40-х годов прошлого столетия первым генсеком военно-политического блока Гастингсом Лайонелем Исмейем, который призывал держать русских вне Европы.

Фото: МИД РФ