Грушко: отказ НАТО от укрепления безопасности заставит Москву создавать контругрозы

В МИД РФ предостерегли европейцев от последствий возможного военного сценария на их территории.

Отказ Североатлантического альянса от укрепления безопасности заставит Россию создавать контругрозы. Об этом в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он заявил, что в отношениях Москвы и НАТО наступил "момент истины". Россия предложила альянсу обменяться гарантиями безопасности, однако, если предложение будет отклонено, то ей придется перейти к активным действиям, подчеркнул Грушко.

Мы изложили все очень честно, открыто, на бумаге. И, кстати говоря, это очень важно и с политической точки зрения – бросить камень в это болото. Надо чтобы задумались, наконец, и европейцы, если они не хотят превратить свой континент в арену вот такого военного противостояния. Александр Грушко, замглавы МИД РФ

По его словам, у государств, которые входят в альянс, есть только два пути: "по-серьезному отнестись к тому, что мы положили на стол, либо иметь дело с военно-технической альтернативой".

Ранее Россия вышла из Договора по открытому небу и приостановила выполнение обязательств по нему.

Видео: Youtube/Соловьев Live