Ранее соглашение покинул Вашингтон.

Россия вышла из Договора по открытому небу и приостановила выполнение обязательств по нему. Такое решение Москва принята после аналогичного поступка Вашингтона. После выхода США из соглашения европейские партнеры отказались давать гарантию о том, что данные, собранные во время полетов над территорией государства, не будут передаваться Америке.

Напомним, что Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение действует с 2002 года. Оно позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и маневрах друг друга. Участниками до выхода СШа и РФ числились 34 государства. На данный момент нет сведений о том, какое решение по Договору примет Минск, который входил с РФ в единую группу.

Напомним, что США вышли из договора еще при управлении Белым домом Дональдом Трампом. Политик заявил, что пришел к такому решению из-за неоднократных случаев нарушения Москвой правил. В частности, Вашингтон считает, что Россия использует Договор в качестве инструмента военного принуждения.

Лавров: призывы НАТО и ЕС не разрушать Договор по открытому небу были лицемерными.

Фото: Piter.tv

