Первую петербурженку с "омикроном" доставили в Боткинскую больницу

Как рассказали в комздраве, состояние пациентки удовлетворительное.

В среду, 22 декабря, стало известно, что в Петербурге подтвердили первый случай заражения новым штаммом "омикрон". Заразившуюся петербурженку уже доставили в Боткинскую больницу, передает "Фонтанка" со ссылкой на комздрав.

Как рассказали в комздраве, состояние пациентки удовлетворительное. Терапия стандартная для ее состояния — без особенностей. Информации о втором пассажире из Доминиканы нет, в комздраве утверждают, что его у них нет. Отметим, что комитет и его подведомственные учреждения не проводят секвенирование генома вируса и определение штаммов. Они отвечают, что "вопрос не к нам. Управление РПН, Институт гриппа".

Несмотря на это введение QR-кодов в общепите и объектах розничной торговли переносится с 27 декабря на 2 января. В новогоднюю ночь общепит сможет работать без ограничений по времени. Также с 1 января заполняемость кинотеатров увеличивается с 50% до 75%.

Кроме этого, в новогоднюю ночь в Петербурге общественный транспорт будет работать. Беглов рассказал, что на Новый год запланировано много разных мероприятий. Так, школьники будут смотреть их в онлайн-формате. Для жителей будут работать катки, ярмарки, в городе можно будет гулять, пить чай, есть блины.

Более 20% пациентов находятся в тяжелом состоянии в стационарах Петербурга. Согласно данным комздрава, в день госпитализируют около 300 человек с коронавирусом. Петербуржцев в тяжелом состоянии увозят в один из главных стационаров - в Городскую больницу №40. Отметим, что в больнице к аппарату ЭКМО (метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности) подключили 40 человек, из них спасти удалось четырех.

Ранее В Петербурге за сутки с COVID-19 госпитализировали 408 человек. В настоящее время в больницах находятся 6 054 человека.

Фото: Piter.tv