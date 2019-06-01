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Общественный транспорт будет работать в Петербурге в новогоднюю ночь
Сегодня, 21:13
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Общественный транспорт будет работать в Петербурге в новогоднюю ночь

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Губернатор Петербурга подчеркнул, что несмотря на пандемию коронавируса, Новый год состоится. 

В понедельник, 20 декабря, стало известно, что в новогоднюю ночь в Петербурге общественный транспорт будет работать. Об этом сообщил губернатор Петербурга на церемонии зажжения елки на Дворцовой площади.

По словам Беглова, транспорт обязательно будет работать в ночное время, на сегодняшний день это решение принимают. Он добавил, что можно будет прогуляться по Дворцовой и на других площадях города. 

Беглов рассказал, что на Новый год запланировано много разных мероприятий. Так, школьники будут смотреть их в онлайн-формате. Для жителей будут работать катки, ярмарки, в городе можно будет гулять, пить чай, есть блины. 

Губернатор Петербурга подчеркнул, что несмотря на пандемию коронавируса, Новый год состоится. 

Ранее в Петербурге открыли специальный обсерватор для больных со штаммом "омикрон". По словам Беглова, новый обсерватор для контактных со штаммом "омикрон" работает на базе пансионатов "Балтиец" и "Заря".

Фото: Piter.tv

Теги: общественный транспорт, пандемия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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