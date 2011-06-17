В Петербурге в новогоднюю ночь не будет ходить общественный транспорт

Общественный транспорт будет работать по штатному расписанию.

В Петербурге в ночь на 1 января общественный транспорт ходить не будет. Об этом на пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности председателя Комитета по культуре Петербурга Фёдор Болтин.

По его словам, общественный транспорт будет работать по штатному расписанию. Так как массовых мероприятий на Дворцовой не планируется, власти призывают петербуржцев праздновать Новый год дома.

Также Болтин отметил, что дополнительных перекрытий Дворцовой площади не планируется.

Стало известно, что в Петербурге подготовлено 350 новогодних мероприятий.

Фото: Piter.tv