Для детей также подготовлено множество мероприятий в районных учреждениях культуры.

Врио председателя комитета по культуре Федор Болтин рассказал, что в Петербурге подготовлено 350 новогодних мероприятий, более 200 пройдут на территориях районов. Для детей также подготовлено множество мероприятий в районных учреждениях культуры.

Праздник новогодней елки для детей пройдет в онлайн-формате. Федор Болтин отметил, что не будет раскрывать все секреты, но программа будет посвящена 350-летию Петра I. Ученики 1-4 классов получат подарки, также посвященные этой дате.

Одним из самых крупных событий станет открытие новогоднего катка на Конюшенной площади. Сейчас идут последние технические работы. Там дважды в день там будут показывать детский спектакль "Золушка". Одновременно его смогут посмотреть порядка 100 человек. Катания на катке будут осуществляться по сеансам. Еще один новый каток откроется в ЦПКиО имени Кирова, он будет работать до марта.

Что касается театральных представлений, то в Михайловском театре ожидается целая серия показов "Щелкунчика", "Золушки", нового детского спектакля "Конек-Горбунок". ТЮЗ имени Брянцева также подготовил серию детских спектаклей. Все ограничения и система QR-кодов продолжают действовать. Поэтому петербуржцев призвали быстрее покупать билеты, потому что их быстро разбирают.

Ранее стало известно, что на новогоднее оформление Петербурга выделено 480 млн рублей.

Фото: Piter.tv