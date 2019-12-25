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На новогоднее оформление Петербурга выделено 480 млн рублей
Сегодня, 11:51
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На новогоднее оформление Петербурга выделено 480 млн рублей

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Украшать городские улицы начали уже 10 ноября, работы проходят поэтапно.

Председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол рассказал, как украсят Петербург к Новому году и Рождеству.

В этом году новое оформление получат Невский проспект (от площади Восстания до Дворцовой площади). Украшать городские улицы начали уже 10 ноября, работы проходят поэтапно.

Уже к 1 декабря будут украшены Невский проспект (от площади Восстания до Дворцовой площади), Московский проспект, Пулковское шоссе, Приморский проспект и Ушаковская развязка. Основная программа оформления состоится 10 декабря. Уже 20 декабря зажгутся огни на новогодних елях, Невском проспекте и главной городской ёлке на Дворцовой площади.

В этом году, как и в прошлом, ель будет живая, её высота составит 25 метров. Вокруг будет 67 искусственных елей, что на 5 больше, чем в прошлом году. На новогоднее оформление выделено 480 млн рублей.

Также стало известно, что в Новый год в Петербурге может состояться фейерверк.

Главное фото: Piter.tv
Фото: Комитет по печати и взаимодействию со СМИ

Теги: новый год, оформление улиц
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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