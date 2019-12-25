В Новый год в Петербурге может состояться фейерверк

Фейерверк запустит, если разрешит надзорный орган. По всей видимости, речь идет о Роспотребнадзоре.

Врио председателя комитета по культуре Федор Болтин рассказал о том, какие мероприятия пройдут в Петербурге в честь Нового года и Рождества.

В ЦПКиО им. Кирова будет работать каток площадью 4 тыс. квадратных метров. Кроме того, с 25 декабря по 16 января каток будет и на Большой Конюшенной площади.

Елку на Дворцовой площади дополнят графические инсталляции. Если позволят эпидемическая ситуация и погода, то около площади появится ледовый дворец. В "Невской ратуше" вновь установят "Елку добра". На нем дети смогут оставлять письма со своими желаниями, которые впоследствии можно будет исполнить.

Болтин отметил, что Смольный рассматривает проведение новогоднего фейерверка 1 января в 00:00, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Праздник новогодней елки для детей пройдет в онлайн-формате. Им представят телевизионный спектакль "Снегурочка" с участием российских фигуристов — Елены Бережной и Татьяны Навки. Детям подарят памятные сувениры: набор для творчества с раскраской и 3-D пазлами. Кроме того, для взрослых тоже покажут новогодние проекты, например, телепроект "Музыкальные юбилеи", "Морскую зимнюю сказку" на Острове Фортов в Кронштадте.

Всего планируется около 300 мероприятий. Узнать о них подробнее можно на портале "Культура онлайн".

Фото: Piter.TV